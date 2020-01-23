Çiçekdağı ilçesine yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesindeki 5 bin metrekare alana gençlik merkezi ve yüzme havuzu yapılacağını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve gençlerin iyi yetişmesi, kaliteli eğitim alması ve yüksek standartlarda spor yapmaları amacıyla yeni yatırımlar hazırladıklarını belirtti.

2020 yatırım programına alınan yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezinin Çiçekdağı eski kız öğrenci yurduna ait 5 bin metrekare alanın üzerine yapılacağını belinten Kendirli, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yatırım bütçesine alınan tesisin ihalesi İl Özel İdaresince yapılacak. Yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi Çiçekdağı'nda farklı bir atmosferin, heyecanın yaşanmasına vesile olacaktır. İlçemizde de önemli sporcular ve başarılar kazandırılacaktır. Bizler beşeri sermayemiz olan gençlerimize güveniyor, bu güvenin nişanesi olarak da onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Çiçekdağı'na kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzunda, gençlerin yanı sıra vatandaşların bozkırın ortasında havuz keyfini yaşayacaklardır. Gençlik merkezimizde düzenlenecek konuşma, panel, söyleşiler ve eğitim programlarıyla da buradan herkes faydalanacaktır."

Kent genelinde toplam değeri 3 milyar lira olan projelerin devam ettiğini hatırlatan Kendirli, Kırşehir yatırım programında yer alan 225 projeden 148'inin tamamlandığını, 49 projenin devam ettiğini, 28 projenin ise başlama aşamasında olduğunu ifade etti.