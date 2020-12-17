Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binası yapılacak - Son Dakika

Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binası yapılacak

17.12.2020 17:01
Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binası yapılacak, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binasının yapımına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binasının yapımına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, iki binanın yapımı için İçişleri Bakanlığının onay verdiğini ifade etti.

Yeni hükümet konağının 2 bin 500 metrekare, emniyet hizmet binasının da 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Kendirli, projelere ilişkin zemin etüdü, mimari detay, hesaplama, peyzaj ve altyapı işlemlerinin Kırşehir Valiliğince yürütüleceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu binalarında mutlak suretle yöresel mimariye uygunluğun esas alınacağının vurgulayan Kendirli, "Başta deprem olmak üzere her türlü doğal afete, yangına karşı dayanıklı ve kullanışlı olacak yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binamızın Çiçekdağı ilçemize, Kırşehire'e hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiçekdağı ilçesinde kısa süre içinde yapımına başlanacak olan yeni kamu binalarının ilçenin sembol yapıları arasında yer alacağına işaret eden Kendirli, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı hükümet konağı ile ilçe emniyet hizmet binası, vatandaşlarımızın şehre dair belleklerinde yer edinecektir. Halkın kolay ulaşımı ve kolay kullanımı esas alınarak şeffaf yönetim ve sosyal devlet ilkeleri ön plana çıkartılarak yapılacak bu kamu binaları, aynı zamanda devletimizin gücünü, vatandaşına yönelik şefkatini ve insan odaklı hizmetini de gözler önüne serecektir."

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Çiçekdağı, Kırşehir, Kendirli, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet hizmet binası yapılacak - Son Dakika


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