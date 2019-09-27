Son Dakika Haberleri: Çiçekdağı'nda öğrenci yurdu sosyal tesis ve spor salonu açılışı
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Çiçekdağı'nda öğrenci yurdu sosyal tesis ve spor salonu açılışı

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ilçelere yeni yatırımlar kazandırarak, yaşam standardını yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Çiçekdağı'nda öğrenci yurdu sosyal tesis ve spor salonu açılışı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ilçelere yeni yatırımlar kazandırarak, yaşam standardını yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde KYK bünyesindeki 110 kişilik erkek öğrenci yurdu, Çiçekdağı Belediyesince yapılan Mecidiye Sosyal Tesisleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunun açılışları gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Çiçekdağı'nda yürütülen çalışmaların ilçeyi daha güzel, daha yaşanabilir hale getirdiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Çiçekdağı Belediyesi ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Akın, "Erkek öğrenci yurdu, sosyal tesisler ve spor salonunu ilçemizde hizmete açtık. Hizmete sunulan bu tesisler, öğrencilerimizin ve ilçede yaşayan vatandaşlarımızın vaktini değerlendireceği güzel mekanlar oldu. Spor salonu gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutacak, onları teknoloji bağımlılığından kurtaracaktır. Hizmete giren tesislerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçelere yeni yatırımlar kazandırarak, yaşam standardını yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı Kaymakam Vekili Murat Karaloğlu, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve ilçe protokolü katıldı.

İbrahim Akın, Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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