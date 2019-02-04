Son Dakika Haberleri: Çiçekdağı'nda Park Yapım Çalışmaları Sürüyor

Çiçekdağı'nda Park Yapım Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Çiçekdağı İlçe Belediyesi, havaların normal şartlara dönmesinin ardından ilçe genelinde park yapım çalışmalarına ağırlık verdi.

Çiçekdağı'nda Park Yapım Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Çiçekdağı İlçe Belediyesi, havaların normal şartlara dönmesinin ardından ilçe genelinde park yapım çalışmalarına ağırlık verdi.

İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, Belediye tarafından yapılan Zahidem parkının ilçeye farklı bir güzellik katacağını ve ilçe halkının yeni modern bir mekana kavuşacağını söyledi.

Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'a ait türküden esinlenerek ilçeye yapılan park çalışması hakkında konuşan Belediye Başkanı Deniz, "Hizmete geldiğimiz günden bu güne kadar ilçemiz için en güzel hizmetleri ve projeleri hayata geçirmeye çalıştık. İlçemizin ihtiyacı olan bütün projeleri hizmette olduğumuz süre içerisinde tamamlamaya çalıştık. İlçemiz için en güzel ve en büyük projelerden birisi olan Zahidem parkı projemizi de hayata geçirmek üzere çalışmalara hız verip İlçemizin hizmetine sunuyoruz. Zahidem parkı ailelerimizin oturup dinlenebileceği kafe, çocuk oyun alanları,spor alanları, vatandaşlarımızın gönlünce vakit geçirebilecekleri büyük bir alan üzerine kurulmuştur."dedi.

İlçe genelinde mahallelerde yenileşme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, İsmail Deniz, Çiçekdağı, Güncel
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