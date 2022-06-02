Çiçekler Arasında Rüya Gibi Bir Düğün - Son Dakika
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Çiçekler Arasında Rüya Gibi Bir Düğün

02.06.2022 11:21
Çiçekler Arasında Rüya Gibi Bir Düğün

Latif Güleç'in yakışıklı oğlu Yavuz Selim, Abdurrahman Çelikkan'ın güzeller güzeli kızı Tülay ile bir ömür boyu mutluluğa ''Evet'' dedi.

TÜVAŞAŞ emekli daire başkanı, Sakarya'nın tanınmış çiçekçileri arasında yer alan Latif Güleç'in Doğa Garden Çiçekçi işletme sahibi oğlu Yavuz Selim Güleç ile Sakarya eski cam fabrikası sahibi Abdurrahman Çelikkan'ın spor salonu işletmecisi kızı Tülay Çelikkan dünya evine girdi. Arifiye Picasso Garden'da rüya gibi bir düğün töreni gerçekleşti. Salonun çiçek bahçesine dönüştürüldüğü düğünde her detay ince ince planlandı.

Davetliler arasına melek kostümlü dansçılar ile görkemli bir giriş yapan Yavuz Selim & Tülay çifti düğün sürprizi olarak dansçılarla özel bir dans gösterisi de sergiledi. Çiftin Nikah şahitliğini; Eskişehir Eski Valisi Özdemir Çakacak ile AK Parti Sakarya Eski Milletvekili, Bilim ve Teknoloji Bakan eski Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik üstlenirken çiçeği burnunda çiftin nikah cüzdanını Özdemir Çakacak taktim etti.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun nikahı kıydığı törene katılanlar arasında; Eskişehir eski Valisi Merkez Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti 22 ve 23. Dönem Sakarya Milletvekili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan eski Yardımcısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu eski Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Çiçek Filosu Başkanı İsmail Başaran, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, MHP Sakarya İl Eski İl Başkanı Hamdi Kılıçarslan, SATSO Meclis eski Üyesi işadamı İzzet Dönmez, LC Haber Ajansı Başkanı Levent Candan ile Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti Yöneticileri, iş, siyaset, medya, spor, STK, sağlık, askeri camiasından tanınmış isimlerde yer aldı.

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Kaynak: Bültenler

Sakarya, Güncel, Son Dakika

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