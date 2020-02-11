"Çiçekleri Soldurmayalım" kursiyerleri eğitime başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çiçekleri Soldurmayalım' kursiyerleri eğitime başladı - Son Dakika

"Çiçekleri Soldurmayalım" kursiyerleri eğitime başladı

6 saat önce

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Çiçekleri Soldurmayalım" Projesi kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Çiçekleri Soldurmayalım" Projesi kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.


Antalya'da risk altında bulunan çocukların, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, mesleki beceri ve iş imkanı verilerek topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından "Çiçekleri Soldurmayalım" projesi yürütülüyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ait Kepez ilçesi Fabrikalar mahallesinde bulunan 4 derslikte Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı, Pasta Yapımı ve Sunumu, Rezervasyon Elemanı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri alanlarında, her kurs için 25 çocuk olmak üzere toplam 100 kursiyer mesleki eğitim kurslarına başladı.


Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, proje kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. - ANTALYA

Mehmet Murat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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