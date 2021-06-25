Üye Girişi
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı - Son Dakika

Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı

25.06.2021 14:41
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı, System.String[]

Beyoğlu'nda ülkemizin en güzel çiçeklerinin kokusu "Dünya Güzel Koku Günü"nde İstiklal Caddesi'nden tüm dünyaya yayıldı.

Beyoğlu'nda ülkemizin en güzel çiçeklerinin kokusu "Dünya Güzel Koku Günü"nde İstiklal Caddesi'nden tüm dünyaya yayıldı.

Coğrafyamızı temsil eden çiçeklerin güzel kokusu Dünya Güzel Koku Günü"nde Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Koku Kültürü Derneği işbirliği ile 7'ncisi yapılan "Dünya Güzel Koku Günü" etkinliği düzenlendi. Tünel Meydanı ve çevresinde çiçek şeklinde "Koku Otomatlarının yerleştirileceği etkinlikte, çeşitli koku tanıtımları yapıldı ve katılımcılara Doğal Gül Suyu, Gül Tacı gibi hediyeler takdim edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Koku Kültürüne dair "Parfüm Tasarım Yarışması" düzenlendi ve "Koku Kültürü Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül ve koku kültürüne meraklı vatandaşlar katıldı.

"Koku kültürü bizim medeniyetimizde kitap, kalem gibi önemli unsurlardan biri"

Türk geleneğinde koku ve koku kültürünün önemli olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " Bugün Beyoğlu Belediyesi ile Koku Kültürü Derneğimizin işbirliği ile Beyoğlu'na yakışır düşüncesiyle böyle bir sergiyi açtık. Bizim geleneğimizde koku ve koku kültürü önemli. Biz de belediye olarak böyle bir serginin açılışında kendileriyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Koku kültürü bizim medeniyetimizde kitap, kalem gibi önemli unsurlardan biri. Bundan sonra bu derneğimiz, koku konusunda bir akademi gibi faaliyet gösterecek olan bu yapı hak ettiği yeri bulacaktır" diye konuştu.

"Burada Anadolu topraklarında bulunan kadim uygarlıkların koku kültürünü tanıtıyoruz"

Her yıl farklı ülkelerde Türk koku kültürünü yansıtmak ve yaşatmak adına yola çıktıklarını ifade eden Dünya Güzel Koku Günü etkinliğinin proje yöneticisi ve Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, "7 yıldır Dünya Güzel Koku Günü'nü kutluyoruz. 2015 yılında ilan ettiğimiz Dünya Güzel Koku Günü'nü uluslararası olarak tescillemek için yola çıktık. Burada Anadolu topraklarında bulunan kadim uygarlıkların koku kültürünü tanıtıyoruz. Bu yıl 7'incisini düzenlediğimiz Dünya Güzel Koku Günü'nde, Beyoğlu Belediyesi'nin destekleriyle beraber bir parfüm yarışması düzenledik. Burada eminim ki çok güçlü burunlar çıkacak. Birde koku sergimiz var. Sergide değişik uygarlıkların farklı yüzyıllara ait koku objeleri var. İlk defa Beyoğlu'nda yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiye denk geldik. Ülkemizden çıkan Dünya Güzel Koku Günü, her yıl farklı ülkelerde koku kültürümüzü yansıtmak ve yaşatmak adına bir yolculuk aslında " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı
Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor 14:55 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü

Son Dakika Haberleri
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
"Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:38
24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı         
15:18
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement