Üye Girişi
Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor - Son Dakika

Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor

16.02.2022 10:57

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuyor, çocuklara balon hediye ediyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuyor, çocuklara balon hediye ediyor.

Yaklaşık 5,5 yıl önce D-100 kara yolu yanındaki Çakmak köyünde bulunan Çakmak Camisi'ne atanan Duran Arslan, önce mabedin içini ve dışını boyattı, eksiklerini tamamladı.

Cami çevresini de güzelleştirmek isteyen Arslan, bahçenin yanı sıra saksılara da çeşitli türlerde çiçek ekti. Saksıdaki çiçekleri yazları bahçeye koyan Arslan, kışları ise soğuktan etkilenmemeleri için şadırvana ve cami içine alıyor, bakımlarını yapıyor, sulayıp kuruyan yapraklarını topluyor.

Cami girişinde oluşturduğu alana maske ve çorap ile şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar koyan Arslan, bu hediyelerin masrafını sadaka kutusuna atılan paradan karşılıyor.

Camiye gelenler de teşekkür mesajları yazıp bıraktıkları not kağıtlarıyla duygularını dile getiriyor.

AA muhabirine, 21 yıldır imamlık yaptığını söyleyen Arslan, Çakmak Camisi'ne ilk atandığı dönemde bir ikindi namazı vakti kabalık bir yolcu grubunun geldiğini belirtti.

Arslan, mola için duran gruptakilerden kimisinin namaz, kimisi de ihtiyaç için geldiklerini aktardı. Bunun üzerine neler yapabileceğini düşündüklerini kaydeden Arslan, "Cuma günleri çay ve çorba verelim dedik. Pandemiden sonra buna ara verdik. Cemaatimize lokum ve bisküvi ikramımız devam ediyor." dedi.

"Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla çocuklara balon da verdiklerine işaret eden Arslan, "Bunun özel olmasını istedik. İstanbul'da bir fabrika ile anlaştım. İki bininci balonumuzu yaptırdık. Balonumuzun üstünde 'Çakmak Camimizin çocuklara hediyesidir' yazıyor." ifadesini kullandı.

Arslan, camiye gelen misafirlerin kendisine ve köy halkına yazdıkları notlarla teşekkür ettiklerini anlattı.

Camilerini ziyaret eden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptıkları etkinliğe isim vermelerini önerdiğini belirten Arslan, bunun üzerine de "Sıcak bir namaz molası için buyurun camimize" sloganını kullandıklarını aktardı.

Arslan, geçen haftalarda kar yağışının ardından köylerinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını vurgulayarak, "O gece saat 01.30'a kadar nöbet tuttuk. Caminin içindeki sobamızı söndürmedim, olur ya yolda bir kardeşimiz kalır diye. Özellikle cami cemaatimiz ne yaptıysak Allah hepsinden razı olsun. Onlardan aldığım manevi destekle daha iyi yapalım diye şevkle yaklaştılar." diye konuştu.

Cami cemaatinden Mehmet Koçyiğit ise Arslan'a yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Hocamız geldiğinden beri camimizin iç dış her yerini yaptı. Elimizden geldiği kadar hepimiz yardımcı olduk. Dışardan gelenler çok memnun kalıyorlar." dedi.

Şükür Çağman, verilen hizmetlerden dolayı memnun olduklarını kaydetti.

Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor
Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor
Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor

YORUMLAR
500

Reşadiye, Namaz, Tokat, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
23:37 Genç kadın, "Yoruldum" notu bırakarak 23.kattan atladı
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement