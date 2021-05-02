Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu - Son Dakika

Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu

02.05.2021 11:11
Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minarenin alemindeki yuva, 67 yıldır leyleklerin vazgeçilmez adresi oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minarenin alemindeki yuva, 67 yıldır leyleklerin vazgeçilmez adresi oldu.

Kırsaldaki Çiçek Mahallesi Merkez Camisi minaresinin alemindeki yuva, baharın gelmesiyle leylekleri konuk etmeye başladı. Yarım asrı aşkın süredir aynı yuvayı kullanan leylekler, köyün sembolü haline geldi.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesiyle her yıl aynı coşkuyu yaşıyor. Yıllar önce yıldırım düşmesi sonucu hasar gören minare, konukların rahatsız edilmemesi için onarılmıyor.

Çiçek Mahallesi Muhtarı Ergün Bozkuş, AA muhabirine, leyleklerin minarede yavruladıklarını, göç zamanı gittiklerini ve ilkbaharın gelmesiyle tekrar aynı yere geldiklerini söyledi.

Bozkuş, minarenin 1959'da yapıldığını belirterek, "Minaremiz yapıldığından itibaren leylekler gelip buraya yuva yapıyor. Leyleklerin her yıl ilkbahar aylarında gelmesi köylülerimiz tarafından uğur sayılmaya başlandı. Leylekler ilkbaharda gelip, sonbahar aylarında göç ediyor. Mahallelilerimiz bundan mutlu oluyor. Leylekler 62 yıldır mutluluk ve sevinç amblemi, simgemizdir. Mahallelilerimiz leylerin geldiği anda bir sevinç ve uğurla kutluyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Vahap Türk de leyleklerin yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp yurt edindiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini anlatan Türk, şunları kaydetti:

"Minaremiz 1959'da yapıldıktan sonra leylekler yuva yapmaya başladı. Daha önce kavak ağaçlarında yuva yapan leylekler minare yapıldığında yuvalarını minareye taşıdı. Bir ramazan ayında kuvvetli bir yağmurla minareye yıldırım düştü. Minaredeki yuva yanmaya başladı. Yavrular yandı ama anne babaları uçarak kurtuldu. Olayın ardından gökyüzü görünmeyecek çoklukta leylek gelip yanan yuvanın üzerinde 3 gün boyunca uçtu. Kısa zaman sonra leylekler gelip minarenin tepesine yeniden yuva yaptı. Leylekler 62 yıldır da aynı yuvaya gelip gidiyor."

Kahramanmaraş, Elbistan, Türk, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu - Son Dakika


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