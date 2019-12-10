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Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, federasyon binasında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çiçeksepeti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, federasyon binasında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çiçeksepeti.com Üst Yöneticisi Emre Aydın'ın katıldığı belirtildi.
Sponsorluk anlaşması hakkında Türkoğlu'nun, "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen basketbol ailemize çok değerli bir kurum daha katıldı. Rekabet seviyesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan ING Basketbol Süper Ligi ve Çiçeksepeti.com markalarının iş birliği, iki kuruma da güç katacaktır. Uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48
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