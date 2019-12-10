Son Dakika Haberleri: Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu
Son Dakika Spor Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu - Son Dakika Spor

Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, federasyon binasında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çiçeksepeti.

Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, federasyon binasında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çiçeksepeti.com Üst Yöneticisi Emre Aydın'ın katıldığı belirtildi.


Sponsorluk anlaşması hakkında Türkoğlu'nun, "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen basketbol ailemize çok değerli bir kurum daha katıldı. Rekabet seviyesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan ING Basketbol Süper Ligi ve Çiçeksepeti.com markalarının iş birliği, iki kuruma da güç katacaktır. Uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

basketbol, Türkoğlu, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]