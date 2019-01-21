Çiçero, İzleyici Önündeki İlk Sınavını Başarıyla Verdi!

Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğuÇİÇERO, Ankara Casusu ya da yüzyılın casusu olarak anılan İlyas Bazna'nın hayatından ilham alınıp kurgulanarak beyazperdeye uyarlandı.Kırmızı halıya kurulan Nazi Toplama Kampı mizanseni katılımcıların hayranlığını kazandı.

Ayla ve Müslüm'ün ardından yeni filmi merakla beklenen Dijital Sanatlar Yapımevi'nin imzasını taşıyan ÇİÇERO, ilk sınavını başarıyla geçti. Film ekibiyle birlikte sanat, cemiyet ve iş dünyasından değerli isimlerin katılımıyla Uniq Hall'de galası gerçekleşen ÇİÇERO'ya ilgi büyüktü. Filmde çok önemli bir yere sahip, Nazi Almanya'sının utanç kaynağı Toplama Kamplarının kırmızı halıya taşınması katılımcıları çok etkiledi.

İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken herkesin aklındaki soru aynıydı; Türkiye savaşa girecek mi?İşte o günlerde, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin kalbinde uşak olarak görev yapan, kod adı Çiçero olan İlyas Bazna, İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Hitler Almanya'sına sızdırmaya başlar ve olaylar gelişir… Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye'yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir. Sadece bununla da sınırlı kalmaz yaptıkları…

T4 isimli bir uygulama ile Nazilerin kendi halkına ve çocuklara da üstün ırk yaratmak için neler yaptıklarını da anlatan ÇİÇERO, hem casus filmleri kategorisinde bir ilk hem de ülkemiz sinema tarihinde bu konu ilk kez işleniyor.

Ankara Casusu ya da Yüzyılın Casusu olarak anılan İlyas Bazna'nın hayatından ilham alınıp kurgulanaraksinemaya aktarılan ÇİÇERO filminde başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik paylaşıyor. Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Levent Ülgen, Selen Öztürk, Mehmet Esen, Mehmet Ezel Özgün, Gerry George, Peter Cunningham,Açelya Özcan, Sinem Süle, Aylin Kılıçarslan, Eren Devrim ve Çiğden Selışık Onat yer alıyor. Konuk oyuncu olarak da Cem Kurtoğlu ve Altan Erkekli filme ayrı bir tat katıyor.

Müziklerinde Onur Özmen imzası olan ÇİÇERO'nun, Görüntü Yönetmeni Peter Steuger, Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva,. Kostüm Tasarım Baran Uğurlu ve Sanat Yönetmeni Soydan Kuş… ÇİÇERO, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 18 Ocak'ta vizyona girdi.