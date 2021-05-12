Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra- Ceyda Ersoy kardeşler yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşi intihar girişiminde bulunan Esra Ersoy, bu sefer de sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KUDÜS'E KADIN ASKER OLARAK GİTMEK İSTİYORUM"

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Yaşanan acı olayların ardından paylaşım yapan Esra Ersoy, Kudüs'e kadın asker olarak gönderilmek istedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin" dedi.

"İNSAN VURAMAM AMA SAVAŞI DURDURMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Kısa sürede gündem olan Esra Ersoy, kendisini eleştirenlere de elinde silah tuttuğu bir pozu paylaşarak şöyle cevap verdi:

"'Eline silah aldın mı hiç diyenlere' çok aldım eski bir foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini. Ama ben insan vuramam yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orda. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani Askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."