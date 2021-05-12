Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum - Son Dakika

Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

12.05.2021 11:42

Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini belirtti. Ersoy, bu paylaşımı sonrasında gelen eleştirilere elinde silahla bir fotoğrafını yayınlayarak cevap verirken, "İnsan vuramam ama savaşı durdurmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra- Ceyda Ersoy kardeşler yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşi intihar girişiminde bulunan Esra Ersoy, bu sefer de sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KUDÜS'E KADIN ASKER OLARAK GİTMEK İSTİYORUM"

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Yaşanan acı olayların ardından paylaşım yapan Esra Ersoy, Kudüs'e kadın asker olarak gönderilmek istedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin" dedi.

Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

"İNSAN VURAMAM AMA SAVAŞI DURDURMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Kısa sürede gündem olan Esra Ersoy, kendisini eleştirenlere de elinde silah tuttuğu bir pozu paylaşarak şöyle cevap verdi:

"'Eline silah aldın mı hiç diyenlere' çok aldım eski bir foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini. Ama ben insan vuramam yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orda. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani Askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."

Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

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Son Dakika Magazin Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
  • vatandaş: iyi reklam yapıyorsun seni tutanmı var sıkıyorsa hedef orada git lafla peynir gemisi yürümez Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet: Gönderin gitmek isteyenleri alırım eğitime sürerim gitsin bunların be faydası olacak kalıp ülkeye gereksiz işgal ediyorlar ülkeyi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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