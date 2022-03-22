CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY TUTUKLANDI - Son Dakika
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CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY TUTUKLANDI

22.03.2022 23:41

Mikail BIYIKLI İstanbul, DHABodrum'da Çocuğa cinsel istismar ve Konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak yakalama kararı çıkarılan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, mahkeme kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklandı.

Mikail BIYIKLI İstanbul, DHA

Bodrum'da Çocuğa cinsel istismar ve Konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak yakalama kararı çıkarılan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, mahkeme kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklandı. Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok, Biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada toplanmayan birçok delil var. Biz istinaf aşamasında bunları da sunduk. Sonuç alacağımıza inanıyoruz dedi.

Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada Cinsel istismar suçundan 8 yıl, Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy da kardeşine destek için adliyedeydi. Ceyda Ersoy, olayla alakasız olduğunu ve sadece kardeşine moral vermek için adliyeye geldiğini belirterek kardeşinin masum olduğunu söyledi. Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi. Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

BİZ ESRA HANIM'IN MASUMİYETİNE İNANIYORUZ

Karardan sonra Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok basın mensuplarının soruları üzerine, Esra Ersoy hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce. Bununla birlikte tutuklama kararı verildi. Bu karara itiraz ettik. İtiraz üzerine dosyamız Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İtirazımız reddedildi. Bu yüzden de bugün tutuklamaya yönelik yakalama işlemi gerçekleşti. Bu karar Esra Hanım'ın yüzüne okundu ve bugün tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek. Biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada toplanmayan birçok delil var. Biz istinaf aşamasında bunları da sunduk. Sonuç alacağımıza inanıyoruz dedi.

CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY TUTUKLANDI
CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY TUTUKLANDI
CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY TUTUKLANDI

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Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni... Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni...

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY TUTUKLANDI - Son Dakika


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