Cidde'de Alışveriş Merkezinde Yangın: 29 Yaralı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentine bağlı Emir Sultan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 29 kişinin yaralandığı yangında, Suudi Arabistan Sivil Savunma Bakanlığı 25 yaralının tedavi edildiğini, 4'ünün ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay yerine gelen ekipler, alışveriş merkezinde mahsur kalanları kurtararak yangını kontrol altına aldı.



(İHA)

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