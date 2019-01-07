Son Dakika Haberleri: Cidde'de Çıkan Yangında 4?ü Ağır, 29 Kişi Yaralandı

Cidde'de Çıkan Yangında 4?ü Ağır, 29 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Emir Sultan Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.

Cidde'de Çıkan Yangında 4?ü Ağır, 29 Kişi Yaralandı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Emir Sultan Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan önce kontrol altına almayı başarabildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, can kaybının yaşanmadığı yangında 4 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 25 yaralının da tedavi edildiği duyuruldu. - Arabistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

İtfaiye, Suudi Arabistan, Dünya
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