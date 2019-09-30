Son Dakika Haberleri: Cidde'de Hızlı Tren İstasyonunda Yangın
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Cidde'de Hızlı Tren İstasyonunda Yangın

25 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni yapılan hızlı tren istasyonunda yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni yapılan hızlı tren istasyonunda yangın çıktı. Olayda beş kişi yaralandı. Geçen yıl Ekim ayında açılan hızlı tren hattı, İslam'ın kutsal kentleri Mekke ve Medine'yi de birbirine bağlıyor

Cidde'de Hızlı Tren İstasyonunda Yangın

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02 
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