Cidde'de Hızlı Tren İstasyonunda Yangın
25 dakika önce
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni yapılan hızlı tren istasyonunda yangın çıktı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni yapılan hızlı tren istasyonunda yangın çıktı. Olayda beş kişi yaralandı. Geçen yıl Ekim ayında açılan hızlı tren hattı, İslam'ın kutsal kentleri Mekke ve Medine'yi de birbirine bağlıyor
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02
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