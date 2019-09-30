Cidde'de Hızlı Tren İstasyonunda Yangın

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni yapılan hızlı tren istasyonunda yangın çıktı. Olayda beş kişi yaralandı. Geçen yıl Ekim ayında açılan hızlı tren hattı, İslam'ın kutsal kentleri Mekke ve Medine'yi de birbirine bağlıyor