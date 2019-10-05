Son Dakika Haberleri: Cidde'de kadın futbol ligi başladı! Suudi Arabistan'da ilk kez...
Son Dakika Spor Haber

Cidde'de kadın futbol ligi başladı! Suudi Arabistan'da ilk kez...

1 saat önce

Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.

Cidde'de kadın futbol ligi başladı! Suudi Arabistan'da ilk kez..., System.String[]

Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.


6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.


Suudi Arabistan, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı Muhammed Salah'ı örnek alan İngiliz taraftar, müslüman oldu Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u 5-1 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cidde'de kadın futbol ligi başladı! Suudi Arabistan'da ilk kez...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]