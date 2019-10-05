Cidde'de kadın futbol ligi başladı! Suudi Arabistan'da ilk kez...
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Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.
Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.
6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:01
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