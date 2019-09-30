Son Dakika Haberleri: Cidde'deki hızlı tren istasyonundaki hasar görüntülendi
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Cidde'deki hızlı tren istasyonundaki hasar görüntülendi

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın nedeniyle oluşan hasar görüntülendi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın nedeniyle oluşan hasar görüntülendi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün yerel saatle 12.35'te yangın çıkmıştı. Yangının yaklaşık 10 saat sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangın sonrası istasyonda oluşan zarar görüntülendi. 11 kişi yaralanmasına neden olan yangının büyük maddi hasara yol açtığı görülüyor. Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi 450 kilometrelik demiryolu hattıyla birbirine bağlayan Haremeyn yüksek hızlı tren hattı, 2018 Eylül ayında açılmıştı.

(İHA)

Cidde'deki hızlı tren istasyonundaki hasar görüntülendi

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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