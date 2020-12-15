- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
15.12.2020 19:17
- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda petrol tankerine yapılan saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda petrol tankerine yapılan saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'da dün Cidde Limanı'nda Singapur bandıralı petrol tankerine saldırı yapılmıştı. Saldırıda 22 mürettebat yaralanmıştı. İngiliz Deniz İstihbarat Kurumu Dryad Global tarafından, saldırının ardından tankerde çıkan yangına ait görüntüler paylaşıldı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, Cidde Limanı'ndaki saldırının bomba yüklü bot ile yapıldığı aktarılmıştı.
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