Cidde'nin İlk Sineması Açıldı

Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri Cidde'de ilk sinema salonunun açılışı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri Cidde'de ilk sinema salonunun açılışı yapıldı.



Suudi Arabistan'da 35 yıl önce halka açık film gösterimlerini yasaklayan Riyad yönetimi, sinema yasağını kaldırmış ve geçtiğimiz Nisan ayında Riyad'da ilk sinema salonu açılmıştı. Bugün de ülkenin en büyük ikinci şehri Cidde'nin ilk sinema salonu törenle açıldı. Kızıldeniz Alışveriş Merkezinde yapılan merasimin açılışını Görsel-İşitsel Medya Kurumunun Başkanı Bedr bin Hüseyin El Zahrani yaptı. Lübnanlı Sunucu Raya Abiraşid'in sunduğu törene çok sayıda oyuncu ve medya mensubu katıldı. - CİDDE

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