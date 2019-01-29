Son Dakika Haberleri: Cidde'nin İlk Sineması Açıldı

Cidde'nin İlk Sineması Açıldı

9 dakika önce

Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri Cidde'de ilk sinema salonunun açılışı yapıldı.

Cidde'nin İlk Sineması Açıldı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri Cidde'de ilk sinema salonunun açılışı yapıldı.

Suudi Arabistan'da 35 yıl önce halka açık film gösterimlerini yasaklayan Riyad yönetimi, sinema yasağını kaldırmış ve geçtiğimiz Nisan ayında Riyad'da ilk sinema salonu açılmıştı. Bugün de ülkenin en büyük ikinci şehri Cidde'nin ilk sinema salonu törenle açıldı. Kızıldeniz Alışveriş Merkezinde yapılan merasimin açılışını Görsel-İşitsel Medya Kurumunun Başkanı Bedr bin Hüseyin El Zahrani yaptı. Lübnanlı Sunucu Raya Abiraşid'in sunduğu törene çok sayıda oyuncu ve medya mensubu katıldı. - CİDDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Riyad, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sarı Saruhan İtirafı!

Ata Demirer'den Aşk İtirafı Gibi Hareket! Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 11:55:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cidde'nin İlk Sineması Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]