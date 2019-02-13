Son Dakika Haberleri: Cide'de Çayyaka Karakolu Açılıyor

Cide'de Çayyaka Karakolu Açılıyor

7 saat önce

Kastamonulu iş insanı Murat Demir'in girişimleri sonucu tadilat çalışmalarına başlanan Cide'de Çayyaka Köyündeki karakol, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak.

Cide'de Çayyaka Karakolu Açılıyor, System.String[]
Kastamonulu iş insanı Murat Demir'in girişimleri sonucu tadilat çalışmalarına başlanan Cide'de Çayyaka Köyündeki karakol, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş insanı Murat Demir'in uzun uğraşları sonucu Cide'nin Çayyaka Köyünde atıl vaziyette olan karakol, yeniden tadilat ve tamirat çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Modern bir görünüme kavuşturulan Çayyaka Karakolunu uzun uğraşlar sonucunda açmaya hazırlandıklarını söyleyen Murat Demir, "Uzun uğraşlar sonucu Çayyaka Karakolumuz açılıyor. Geçmiş dönemlerde bazı nedenlerden dolayı kapatılan Çayyaka Karakolumuz, bakım ve onarımı tamamlanarak modern bir görünüme sahip oldu. Bölgede stratejik bir konuma sahip olması ile yeniden açılması için defalarca gündeme getirdiğimiz karakol, bu uğraşlara destek veren bizleri kırmayan, başta Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Sayın Ali Çardakçı, Kastamonu Alay Komutanımız Metin Özbek'e sonsuz teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu hizmetlerle kısa zamanda da olsa bizler, Kastamonu'da çok şey yaptığımızı ve sığdırdığımıza inanıyoruz, şükürler olsun" dedi.

Demir ayrıca, "Şu ana kadar Soğuksu Bölgesine Sağlık Ocağı ve Lojmanları, 112 Acil Servis, PTT Şubesi ile Çayyaka Karakolunu kazandırdık. Ayrıca 8 derslikli ilkokulun yapımı da ihale aşamasındadır" diye konuştu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

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