Cide'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
1 saat önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
'nun Cide
ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyünde ikamet eden Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Ergin'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı