Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika

Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede heyelan nedeniyle bozulan yollar yeniden onarılıyor.

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede heyelan nedeniyle bozulan yollar yeniden onarılıyor.

Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı


Cide'de Beşevler köyünün yolu heyelan nedeniyle bozuldu. Bunun üzerine Cide Kaymakamlığı tarafından heyelan sebebiyle daralan yol açılarak rotmiks serimi yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Vatandaşımızın yollarla ilgili problemlerinin çözülmesi için tüm gücümüzle gayret edeceğiz demiştik. Kısa bir süre önce başlayan sezon açılışına rağmen birçok farklı mevkide çalışma yapıldı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerimiz, tek girişi ve çıkışı olan Beşevler köyümüzde, heyelan sebebiyle daralan yolu açarak, yolda bakım çalışması yaptı. Ardından rotmiks malzeme serimi yapıldı" dedi.


Cide'nin tüm bölgelerinin en hızlı şekilde hizmet alması için ekiplerin, bir an bile durmaksızın çalıştığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, "Tüm vatandaşlarımızdan ricamız sezonun sonuna kadar bizi izlemeleridir. 75 köyümüzün 67'sine bizzat ziyaret gerçekleştirdik. 6 ay gibi kısa bir sürede bunu başardık. Köy ziyaretlerimiz esnasında tam 16 bin 500 kilometre yol aldık. Tüm lokasyonlar da yollarımızın son durumuna vakıfız. Allah'ın izni ile sezon bittiğinde elini vicdanına koyan herkes, Cide'yi adeta bir şantiyeye çevirdiğimize ve önemli hizmetler yaptığımıza şahit olmuş olacak inşallah" diye konuştu. - KASTAMONU

Ali Açıkgöz, Beşevler, Cide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]