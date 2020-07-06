Cide'de İdlib Kampanyasına destekler devam ediyor. - Son Dakika

AK Parti Cide İlçe Teşkilatı ile Cide Dernekler Federasyonu tarafından İdlib'de 11 briket ev yaptırılacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İdlib Kampanyasına Cideliler destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Cide İlçe Teşkilatı, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret ederek İdlib Kampanyasına destek verdiklerini belirttiler. AK Parti Cide İlçe Teşkilatı, Cide Kaymakamlığına 24 bin TL bağışta bulunarak İdlib'de yaptırılacak 4 briket evin masraflarını üstlendi.



Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AK Parti Cide İlçe Başkanı Mustafa Aygen ile parti teşkilatına kampanyaya verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederek, "24 bin TL bağışta bulundular. 4 adet briket ev yapımı ile kampanyaya katılacaklar. Mazlum çocukların yüzünün gülmesine vesile olan tüm teşkilat mensuplarına, İdlib Kampanyasına verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.



Cide Dernekler Federasyonu, 7 adet briket ev bağışında bulundu



Ayrıca Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına Cide Dernekler Federasyonu da destek verdi. Pandemi sürecinde 2 bin adet gibi rekor düzeyde gıda kolisi bağışında bulunan Cide Dernekler Federasyonu (CİDEFED) bu kez de İdlib konusunda kayıtsız kalmadı. Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz'dan CİDEFED olarak büyük bir destek geldi. İdlib'e yapılacak briket evler için 42 bin TL bağışta bulunarak 7 adet briket evin yapımını üstlendiler. İdlib'de, kış gelmeden 50 bin briket evi tamamlanması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığının başlattığı bu kampanyaya, Cide Kaymakamlığı olarak en güçlü şekilde destek vermek için yola çıktık. Bu yolculukta Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz'a bize böylesine büyük bir destek verdiği için teşekkür ediyorum. Bu desteğin ortaya çıkmasında katkıları olan tüm iş adamlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KASTAMONU