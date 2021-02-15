Cide'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Cide'de kar yağışı etkili oldu

Cide'de kar yağışı etkili oldu

15.02.2021 15:41

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de etkisini artırarak devam etti. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen ilçede kar kalınlığı 20 santim oldu, bir çok köy yolu da ulaşıma kapandı. Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, "Ekiplerimizin tamamı şuan sahada ve kapanan grup ve köy yollarımızı açmaya başladık. Yine köylerde iş makinesi ve kepçesi olan vatandaşlarımızla koordineli şekilde çalışarak kapanan yollar açılmaya başlandı. İl Özel İdare ekipleri de ilçemize destek göndererek çalımalara katıldı" dedi.


Kaynak: DHA
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