Cide'de koranavirüs tedbirleri kapsamında her yer dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cide'de koranavirüs tedbirleri kapsamında her yer dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Cide'de koranavirüs tedbirleri kapsamında her yer dezenfekte ediliyor

6 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Cide ilçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Cide'de koranavirüs tedbirleri kapsamında her yer dezenfekte ediliyor, System.String[]

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Cide ilçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları sürüyor.


İçişleri Bakanlığının Korona Virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda Cide Kaymakamlığı tarafından Cide'de umreden gelen 8 kişi ile İtalya'dan gelen 1 kişi evlerinde gözlem altına alındı. Gözlem altında bulunanların her gün sağlık kontrolünden geçirilerek periyodik muayenelerinin yapıldığı öğrenildi.


Cide Kaymakam Ali Açıkgöz, ilçede her noktada dezenfekte çalışmalarının yapılacağını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okul ve yurtlarda düzenli olarak ilaçlama yaparak önlem alıyor. Cide Belediyesi ise yaptığı çalışmalarla ilçe için yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında, duraklarda, otogarda, park ve bahçelerde, caddelerde ve belediyeye ait tüm tesislerde düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilçeye şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına periyodik olarak ilaçlama yapılarak önlem alınıyor" dedi.


Cide Cumhuriyet Savcılığı ise, yaptığı yazılı açıklamada, "Adliyemizde tutuklu ve ivedi işlerle ilişkin dosyalar hariç olmak üzere, duruşması 31 Mart 2020 tarihine kadar olan dosyaların duruşmaları ileri bir tarihe ertelenmiş olup, belirlenecek yeni duruşma tarihleri dosya taraflarına uygun bir şekilde bildirilecektir" denildi. - KASTAMONU

Kastamonu, İtalya, Cide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:57 Kaynak: İHA

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