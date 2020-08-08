Cide'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Cide Kaymakam Vekili Fatih Kayabaşin katılımı ile ilçedeki marketler, pazarlar ve kafe-lokantalar tek tek denetlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Cide Kaymakam Vekili Fatih Kayabaşı ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve zabıta birimlerinin katılımıyla korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere Cide Kaymakam Vekili Fatih Kayabaşı'nın yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emre Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Davut Aslan, Yazı İşleri Müdürü Turgay Çiloğlu, TSM Başkanı Burak Koca, İlçe Tarım Müdürü Onur Saygın, Esnaf Odası Başkanı Murat Aydın, Şoförler Odası Başkanı Halis İşler katıldı. Denetimlerde Kayabaşı ve beraberindekiler, iş yerlerinde incelemelerde bulunup vatandaşlara, önlemler konusunda uyarılarda bulundular.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Cide Kaymakam Vekili Fatih Kayabaşı, "Bugün 81 İlde eş zamanlı olarak Covid 19 ile alakalı yapılan kontrollerin en yoğun sayıda gerçekleştirilmesi konusunda hareket birliği var. Bizde görevli arkadaşlarımızla sahada, kontrol ekiplerimizle beraber, kontrollere bizler eşlik edeceğiz. Bu kapsamda yapacağımız denetimle bu konuda ki farkındalığımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Kaymakam Kayabası, "Bundan böyle tüm ilçemizde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber-kuaför-güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park-piknik alanları, lunapark, tematik parklar ve bilumum yaşam alanları gibi yerler denetlenecektir" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU