Cide'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi muhtar ve imamlar takdir topluyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, ihtiyaç sahiplerinin tüm işlerini gerçekleştiriyor.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla muhtar, imam ve çeşitli meslek gruplarından 700 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.



Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde 21 Mart'ta, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine grup üyeleri çalışmalarına başladı.

Grup üyeleri, köyleriyle birlikte 24 bin 700 nüfusu bulunan ilçede sokağa çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım için gece gündüz çalışıyor.



Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, imam ve muhtarların sürecin en başından bu yana yaklaşık iki aydır sahada durmaksızın çalıştığını söyledi.

Cide'ye iniş kısıtlaması geldiği günden itibaren hane hane dolaşıp köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini anlatan Açıkgöz, "İhtiyaçları, kendi araçlarıyla Cide'ye gelerek gideren vefalı imam ve muhtarlarımız bu süreçte adeta destan yazmışlardır." dedi.

İnsanlara yardımda bulunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Açıkgöz, "İmam ve muhtarlarımız bu süreçte gün gelmiş yaşlılarımızın maaşlarını dağıtmışlar, gün gelmiş elleriyle onlara yemek yedirmişlerdir. Gün gelmiş KOAH hastası bir vatandaşımızın oksijen tüpünü omuzlayıp Cide'ye inmişlerdir. Tüm muhtar ve imamlarımız, bu yüzden tebriklerin en büyüğünü hak etmişlerdir." diye konuştu.