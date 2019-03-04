Son Dakika Haberleri: Cide'de Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Cide'de Voleybol Turnuvası Düzenlendi

51 dakika önce

Kastamonu'nun Cide İlçesi Kaymakamlığı tarafından ilçede 1.'si düzenlenen Voleybol Turnuvasına 8 takım katıldı.

Cide'de Voleybol Turnuvası Düzenlendi, System.String[]
Kastamonu'nun Cide İlçesi Kaymakamlığı tarafından ilçede 1.'si düzenlenen Voleybol Turnuvasına 8 takım katıldı. Final maçında ise Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu şampiyon oldu.

Cide Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya 4'şer takımlı 2 grup olarak A Grubunda Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Cide İmam Hatip Lisesi ve Müftülükspor yer aldı. B Grubu ise, Tarımspor, Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu, Cide'nin İmamları ve Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu'ndan oluştu.

Grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde çapraz eşleşme ile karşı karşıya geldiler. Cumhuriyet İlkokulunu 3-1 yenen Tarımspor ilk finalist oldu. Atatürk İlkokulunu 3-0 yenen Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu ikinci finalist oldu. Üçüncülük maçında Atatürk İlkokulunu 3-0 yenen Cumhuriyet İlkokulu Turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Final maçında Tarımspor'u 3-0 yenen Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu şampiyon oldu.

Turnuvanın final maçını izleyen ve derece alan takımlara kupalarını takdim eden Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, ilçede bu tür aktivitelerin devam edeceğini söyledi. Final maçının ardından Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, şampiyon olan takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'den Dikkat Çeken İstiklal Marşı Performansı BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cide'de Voleybol Turnuvası Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]