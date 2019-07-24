Cide sahilde hortum meydana geldi
1 saat önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
'nun Cide
ilçesinde Karadeniz
'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu. - KASTAMONU
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