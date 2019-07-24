Son Dakika Haberleri: Cide sahilde hortum meydana geldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cide sahilde hortum meydana geldi

1 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Cide sahilde hortum meydana geldi, System.String[]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu. - KASTAMONU
Karadeniz, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cide sahilde hortum meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]