Son Dakika Haberleri: Cide sahilde hortum meydana geldi
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Cide sahilde hortum meydana geldi

37 dakika önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu.
(Mehmet Salman/İHA)
Cide sahilde hortum meydana geldi
Karadeniz, Kastamonu, Cide, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
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