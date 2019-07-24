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Cide sahilinde korkutan hortum

1 saat önce

Cide sahilinde korkutan hortum -Bazı vatandaşlar hortuma aldırmadan yüzmeye devam ettiKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Cide sahilinde korkutan hortum
-Bazı vatandaşlar hortuma aldırmadan yüzmeye devam etti
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu.
Cide sahilinde korkutan hortum
Karadeniz, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:29 Kaynak: İHA
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