Cif'ten "temizken güzel" ile şehirlerin mutluluğuna destek

İSTANBUL - Temiz, düzenli ve bakımlı yaşam alanlarının insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden yola çıkan Cif, "Temizken Güzel" isimli yeni projesini tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçen "Temizken Güzel" projesi kapsamında İstanbul Boğazı yüzeyindeki atıkların temizlenmesine, yaya alt geçitlerinin yenilenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin ilk pandemi standartlarına uygun açık hava parkı da yer alıyor.

Ev temizliğinin markası Cif, temiz evlerin insanlar üzerinde yarattığı olumlu etkileri yaşadığımız şehirlere de taşımak için "Temizken Güzel" isimli yeni projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçiriyor. Proje kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerinde denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için Türkiye'de üretilen 20 adet Cif Çöpkapar ünitesi yerleştirildi. Çöpkaparlar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması hedefleniyor. Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı'nda Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuluyor. Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri de proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi.

Toplantı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi Başkanı Saadettin Çay, Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz ve Klinik Psikolog Barış Gürkaş'ın katılımıyla başarılı oyuncu Doğa Rutkay Kamal'ın moderatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi basın buluşması ile aktarıldı.

"İnternet sitesinden verilecek her 100 bin desteğe yeni bir Çöpkapar'ı Boğaz'la buluşturacak"

Toplantıda konuşan Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, "Unilever olarak ürünlerimizle her gün dünyanın 190 ülkesinde 2,5 milyar insanın hayatına dokunuyoruz. Temiz evlerde yaşamanın oluşturduğu pozitif duygular ve mutluluk artık bilimsel olarak ele alınıyor. Biz de evlerimizde temizlikten gelen bu olumlu duyguları yaşadığımız şehirlere taşımak, insanlara ilham vermek için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Çalışmalarımıza da 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul'dan ve İstanbul'da yaşayan herkesin adeta ortak mahallesi olan ve tüm dünya için büyük değer taşıyan İstanbul Boğazı'ndan başlıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesine vizyonları ve uzmanlıkları ile destek veren ve örnek bir iş birliği platformu oluşturmamıza vesile olan değerli proje ortaklarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi'ne de teşekkür ediyoruz. Cif'in amacı bu alanda yürütülen değerli çalışmalara katkıda bulunmak ve çözümün bir parçası olmak. Projemizin etkisini daha güçlü kılmak için herkesin katkısı değerli. Bu yüzden temizkenguzel.com internet sitesinden verilecek her 100 bin desteğe yeni bir Çöpkapar'ı Boğaz'la buluşturacak, ilerleyen aşamalarda çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecek ve insanları da bu projenin bir destekçisi haline getirmek için Boğaz ve çevresini güzelleştirecek etkinlikler düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizi birlikte yönetmek çabasındayız"

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul gibi dünya güzeli bir şehirdeyseniz, 16 milyonluk tarihi ve doğal güzellikleri olan bir kent gerçekten "temizken güzel". İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizi birlikte yönetmek çabasındayız. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve İstanbulluların parçası olduğu iş birliklerini artırmak gerekiyor. Biz buna açık bir yönetimiz. Çevre, hayvan hakları, eğitim, doğal yaşamın korunması ve daha pek çok başlıkta iş birlikleri ile ortak değer yaratabiliriz. Böylece bizler de kaynaklarımızı eğitime, çocuklara, kadınlara yönelik çalışmalarımıza, ihtiyaç duyulan diğer alanlara daha çok ayırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık projesini okullarda, evlerde ve kentlerde yürütüyoruz"

153 yıldır Dünya'nın dört bir yanında mağdurlara Türk Kızılay'ının destek elini uzattıklarını belirten Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi Başkanı Saadettin Çay, "Bir yandan da çevre çalışmalarımızla yaşanabilir bir dünya için değer yaratmaya çalışıyoruz. İki yıldır devam eden Sıfır Atık projesini okullarda, evlerde ve kentlerde yürütüyoruz. "Temizken Güzel" gibi topluma çevre konusunda katkı sağlayacak her türlü projenin içerisinde var olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Bu aynı zamanda aidiyet hissimizi de destekleyen bir unsur"

Son olarak iklim krizi, pandemi gibi pek çok etken sebebiyle belirsizliklerle dolu zor bir dönemden geçildiğini belirten Klinik Psikolog Barış Gürkaş, "Bu belirsizlikler karşısında daha fazla kontrolde hissetmek için ise temiz ve düzenli alanlar bize yardımcı olabiliyor. Evlerimizin temizliği ve düzeni iyi hissetmemiz için ne kadar önemliyse yaşadığımız yürüdüğümüz yolların, mahallelerimizin ve şehirlerimizin de iyi hissetme halimiz üzerinde o kadar etkili. Bu aynı zamanda aidiyet hissimizi de destekleyen bir unsur. Bu bağlamda Temizken Güzel projesi bizi daha da temiz bir çevre için bir araya getirmesiyle, bu konuda ortak çaba göstermemize yönelik verdiği ilhamla hem bireysel hem de kolektif iyi hissetme halimize katkıda bulunacak nitelikte" diyerek sözlerini tamamladı.

Her 100 bin "destek sözü" ile bir Cif Çöpkapar daha kullanıma girecek

Proje ortakları, İstanbulluları temizkenguzel.com internet sitesinden daha temiz ve düzenli bir İstanbul için destek sözü vermeye davet ediyor ve her 100 bin söz için bir yeni Cif Çöpkapar daha İstanbul Boğazı ile buluşuyor.

Cif Çöpkapar Hakkında

Deniz, marina, liman veya durgun sularda kullanılmak üzere tasarlanan ve yüzen bir atık toplama cihazı olan Cif Çöpkapar, İstanbul Boğazı'nın akıntı, dalga ve atık yapısı gibi koşulları da dikkate alınarak İBB iş birliğiyle üretilmiştir. Cif Çöpkapar günde ortalama 15 kg plastik pet şişe, metal atık, cam şişe, sigara izmariti, poşet ve plastik artıkları gibi yüzen atık yakalayabilir. Temizken Güzel projesi kapsamında Cif Çöpkapar'lar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması öngörülmektedir. Cif Çöpkapar üniteleri tarafından toplanan atıklar, aynı zamanda ünitelerin servis ve yönetimini üstlenen Kızılay (Beykoz) Avrasya Şubesi tarafından düzenli olarak ayrıştırılacak, atık yönetimi ve geri kazanım merkezlerine iletilecektir.