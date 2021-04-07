CIFF Guangzhou, yüzbinlerce ziyaretçiyi kaliteli markayla buluşturdu

47'nci Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın (Guangzhou), 357 bin 809 ziyaretçiyi 4 bin kaliteli markayla buluşturduğu açıklandı.

47'nci Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (Guangzhou) 31 Mart'ta sona erdi. 750 bin metrekarelik sergi alanına yayılan CIFF Guangzhou, 8 günlük sürede 4 bin sergi sahibi ve 357 bin 809'dan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak, 2019'da salgın öncesinde gerçekleştirilen fuara kıyasla yüzde 20,17'lik bir artış kaydetti. Aynı zamanda, CIFF'in çevrimiçi sergi platformlarının 7,6 milyondan fazla görüntülendiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre CIFF Guangzhou, yüksek kaliteli tasarım ve en yeni stillerden malzeme trendlerine ve akıllı teknolojilere kadar uzanan son teknoloji temalı düzinelerce sergi ve forumla sektörün üst ve alt düzeylerinden markaları ve katılımcıları bir araya getirdi. Tasarımdan imalat ve tüketicilere kadar tüm tedarik zincirine odaklanan fuar birçok segmenti kapsadı. Bunlar; ev mobilyaları, ev dekorasyonu ve ev tekstili, açık havada eğlence, büro mobilyaları, mobilya makineleri ve hammaddeleri.

Çin Dış Ticaret Merkezi Müdür Yardımcısı Xu Bing şunları söyledi: "Mobilya sektörünün ihtiyaç ve gereksinimleri salgın döneminde büyük bir değişime uğradı. Bu yüzden, CIFF Guangzhou bu yıl özgün tasarımın değerini öne çıkararak en son koşullarla ilgili olarak geliştirilmiş bir iş modeli oluşturdu. Hedefimiz, istikrarı korurken kaliteyi artırmak, tasarım yenilikçiliğini geliştirmek, olağanüstü iç pazarı ihracat fırsatlarıyla birleştirmek, endüstri zincirini güçlendirmek ve dijital hizmetleri iyileştirmektir". - İSTANBUL