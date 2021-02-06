Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı buzağıyı gören köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyünde çiftçi Baki Öztürk'ün ineği çift başlı buzağı doğurdu. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan Öztürk, veteriner hekim çağırdı. Yapılan incelemelerde iki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağı, herkesi hayret içinde bıraktı.