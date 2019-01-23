Son Dakika Haberleri: Çift Başlı Doğan Kuzu 15 Dakika Sonra Öldü

Çift Başlı Doğan Kuzu 15 Dakika Sonra Öldü

37 dakika önce

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, 15 dakika yaşayabildi.

Çift Başlı Doğan Kuzu 15 Dakika Sonra Öldü, System.String[]
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, 15 dakika yaşayabildi.

Karakoyunlu ilçesinde Fazlı Polat'a (70) ait ait besi çiftliğinde koyunlardan birisi çift başlı kuzu dünyaya getirdi. Tek vücutta iki başlı olarak doğan kuzu çiftlik sahibini ve komşularını şaşırttı. Çift başlı kuzu, yaklaşık 15 dakika sonra öldü. Yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Fazlı Polat, ilk defa çift başlı kuzu gördüğünü söyledi. Komşusunun kuzularına yardımcı olmak için besi çiftliğine gittiğini söyleyen Hüyesin Taşbağ da "Bu dönemler koyunların doğum mevsimi. Ben de komşuma yardımcı oluyordum. Tek vücutta iki başlı kuzu görmek bizi şaşırttı. Yaklaşık 15 dakika hayatta kalan kuzu daha sonra öldü" dedi.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:52 Kaynak: DHA

Iğdır, Karakoyunlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:29:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çift Başlı Doğan Kuzu 15 Dakika Sonra Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]