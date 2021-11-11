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Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar laboratuvarda korunacak - Son Dakika

Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar laboratuvarda korunacak

11.11.2021 15:21
Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar laboratuvarda korunacak

DENİZLİ'de beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de bir turist tarafından bulunan çift başlı yavru siyam ikizi kaplumbağalar Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) laboratuvar ortamında koruma altına alındı.

DENİZLİ'de beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de bir turist tarafından bulunan çift başlı yavru siyam ikizi kaplumbağalar Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) laboratuvar ortamında koruma altına alındı.  PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Eyüp Başkale "Doğal ortamına bıraksaydık, bir aya kalmaz ölmüş olacaktı. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen bir yabancı turist, dün travertenler bölgesinde gezdiği sırada yerde çift başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Vücutları yapışık kaplumbağaları gören ve şaşkına dönen turist, durumu görevlilere bildirdi. Görevlilerce alınan çift başlı kaplumbağalar, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale tarafından koruma altına alındı. Laboratuvarda incelenen siyam ikizi kaplumbağaların toplam 13 gram olduğu, kabuk boylarının ise birinin 1,2 santimetre, diğerinin ise 1,3 santimetre olduğu, Denizli bölgesinde ilk kez görüldüğü, başka bölgelerde daha önce bu türlerin bulunduğu öğrenildi.

'KORUMA ALTINDA OLAN BU TÜR BULUNMASAYDI ÖLECEKLERDİ'PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen, bu tür kara kaplumbağalarının, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre Türkiye'de koruma altında olduğunu belirterek,şunları söyledi: "Pamukkale travertenler bölgesinde bulunan bu kaplumbağaları nadir olarak görülüyor. Kış şartlarında yapışık şekilde yaşaması mümkün değildi. Amacımız siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvar ortamında yaşatabilmek. Koruma altında olan bir tür. Daha 3 aylık olduklarını tahmin ediyoruz. Kış uykusu periyotları var. Laboratuvarda kışı atlatabilmeleri için her türlü imkanı sağlayacağız. Gelişimlerini takip edeceğiz. Bu kışı atlatabilirlerse daha büyük yapışmış kaplumbağa olacaklar. Bu tür siyam ikizi kaplumbağaların daha önce örnekleri var. Ama Denizli bölgesinde ilk kez görüldü" dedi.'LABORATUVARDA YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'Prof. Dr. Eyüp Başkale ise, siyam ikizi kaplumbağaların kabukları ve sindirim sistemlerinin yapışık olduğunu kaydederek,  "Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceledik. Siyam ikizi dediğimiz bir kaplumbağa, doğada nadir olarak görülen bir durum. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Hayvanın iki başı, ikişer ön kolu var. Arka bacakları ise tek bir hayvana aitmiş gibi iki tane olduğunu görüyoruz.  Kaplumbağanın üzerindeki zararlı parazitleri temizledik. Bakımını ve beslenmesini yapıyoruz. Doğal ortamına bıraksaydık, bir aya kalmaz ölmüş olacaktı. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar laboratuvarda korunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar laboratuvarda korunacak - Son Dakika
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