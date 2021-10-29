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Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı - Son Dakika

Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı

29.10.2021 12:01
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı

Rusya'nın Khakassia eyaletindeki bir köyde ahıra giden çiftçiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Doğum yapan ineğin çift başlı, sakallı ve çift dilli yavrusu, ölü doğmasının yanında annesini de öldürdü.

Khakassia eyaletinin Matkechik köyündeki çiftçiler, sabah ahıra gittiklerinde daha önce hiç görmedikleri bir manzarayla karşılaştı. Çiftçileri şaşırtan, yeni doğum yapan ineğin yavrusuydu. Çift başı, sakalı ve dilleriyle ölü olarak dünyaya gelen yavru, annesini de öldürdü.

"MUTASYONLU DOĞMUŞ"

Çiftçiler söz konusu durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, hayvanı alarak labaratuvara götürdü. İnek yavrusu üzerinde yapılan inceleme sonucunda bunun genetik bozukluktan kaynaklı mutasyon olduğu belirlendi.

"İÇ VE DIŞ ORTAMDAN KAYNAKLI"

Hakasya Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı Veteriner Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Hayvanlar iç ve dış ortamlarından kaynaklı bu tarz değişimlere uğrayabilir. Mutasyonlar, belirli mutajenik etkilerin yanı sıra yapay (deneysel) koşullarda ortaya çıkan genomdaki kalıtsal değişikliklerdir. Ayrıca melezleme sırasında mutasyonlar meydana gelebilir" denildi.

İşte o buzağı:

Ahıra giren çiftçiler neye uğradığını şaşırdı! Çift başlı ve sakallı inek görenleri hayrete düşürüyor
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı

Doğum, İnek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı - Son Dakika


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