Çift Ekranlı Nubia X Neler Sunuyor?

Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı.

Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı. Nubia'nın amiral gemisi cihazı Nubia X'in özelliklerine bu ön inceleme videosunda yer verdik.

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