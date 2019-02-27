Çift Ekranlı Nubia X Neler Sunuyor?
18 dakika önce
Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı.
Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı. Nubia'nın amiral gemisi cihazı Nubia X'in özelliklerine bu ön inceleme videosunda yer verdik.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:47 Kaynak: Youtube
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