Son Dakika Haberleri: Çift Ekranlı Nubia X Neler Sunuyor?

Çift Ekranlı Nubia X Neler Sunuyor?

18 dakika önce

Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı.

Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı. Nubia'nın amiral gemisi cihazı Nubia X'in özelliklerine bu ön inceleme videosunda yer verdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:47 Kaynak: Youtube

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