Son Dakika Haberleri: Çift Geyik Karaca Konkordato İlan Etti

Çift Geyik Karaca Konkordato İlan Etti

1 saat önce

Türkiye'nin en eski tekstil giyim markalarından Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti.

Çift Geyik Karaca Konkordato İlan Etti, System.String[]
Türkiye'nin en eski tekstil giyim markalarından Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti.

Türkiye'nin en eski tekstil giyim markalarından yüzde 100 milli sermayeli Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti. Şirketin yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"102 yıllık bir moda markası olan Karaca bugün gelinen noktada Türkiye genelinde 750'e yakın çalışanı, 200'e yakın satış noktası ve yıllık 10 milyona yakın ziyaretçisiyle ülkemize hizmet vermeye devam etmektedir.

Tarihi, gerek Türkiye ticaret dünyasına gerekse küresel moda dünyasına yaptığı katkılarla dolu olan Karaca, 1917 yılında Bandırma'da kurulmuştur. 1932 yılında Alameti Farika Kanunu ile marka tescilini alan, 1961 yılında yurtdışına ihraç edilen ilk Türk tekstil markası olarak tarihe geçen ve 1960'ların sonlarında beş kıtada 36 ülkeye ihracat yapan bir organizasyon haline gelen Karaca, Avrupa ve Ortadoğu'da geniş bir müşteri hacmine sahip olan ve yüzde yüz milli sermayesiyle önemli bir triko üreticisi olan Narin Grup bünyesinde yer almaktadır. Karaca; o günlerden bugünlere gelindiğinde büyük bir perakende organizasyonuna dönüşmüş ve halen ülkemizin seçkin moda markalarından birisi olarak hayatına devam etmektedir.

Son dönemde piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, yüksek faiz ve bankaların kredi vermedeki zorlukları, bununla birlikte dövize bağlı gider kalemlerinin kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi ve gerçekleşen satış rakamlarının beklentilerin altında kalması sebebiyle, kısa vadeli ödemelerimizde yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız gibi paydaşlarımızın bu zorlu süreçten en az olumsuz etkilenmesini sağlamak; böylece ticari faaliyetlerimizi korumak ve sürdürülebilir bir ödeme yapısı ortaya koyabilmek adına 26.12.2018 tarihi itibariyle yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Yüzde 100 milli sermayeli bir kurum olan Çift Geyik Karaca Giyim Sanayi Tic. A.Ş. Türkiye'nin en önemli giyim perakende firmalarından biridir. İçinde bulunduğumuz bu geçici süreçte ve sonrasında tüm paydaşlarımızın haklarını koruyarak ülkemize ve milletimize hizmet etmeye ve 102 yıllık Karaca kalitesini uzun yıllar boyunca müşterilerimize yaşatmaya devam edeceğimize inancımız tamdır". - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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