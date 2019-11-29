Son Dakika Haberleri: Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı
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Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aynı anda görülen iki gökkuşağı şaşkınlık oluşturdu.

Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aynı anda görülen iki gökkuşağı şaşkınlık oluşturdu.


Pek sık rastlanmayan doğa olaylarından birisi Fatsa ilçesinde az yağan yağmur sonrası gerçekleşti. Gökyüzünde önce bir gökkuşağı belirirken, kısa bir süre sonra üzerinde ikincisi ortaya çıktı. Saat 17.15'te meydana gelen görüntüyü cadde ve sokaklarda vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 5 dakika sonunda iki gökkuşağı birden kayboldu.


Pek nadir görülen iki gökkuşağını gören vatandaşlardan Yakup Sucu, ilk defa iki tane gökkuşağını aynı anda gördüğünü ifade ederek şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:40 Kaynak: İHA
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