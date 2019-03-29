Çift Kartal 2020’ye kadar üretim hattını doldurdu
1 saat önce
Aksaray'da gerçekleştirdikleri un fabrikası üretimi, dünyanın 80 ülkesine satan Çift Kartal, yoğun talep nedeniyle 2020 yılına kadar sipariş alımını durdurdu.
Aksaray
'da gerçekleştirdikleri un fabrikası üretimi, dünyanın 80 ülkesine satan Çift Kartal
, yoğun talep nedeniyle 2020 yılına kadar sipariş alımını durdurdu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:22
Otomotiv Devi Fiat, Bin 500 Kişiyi İşten Çıkaracak
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi