Son Dakika Haberleri: Çift Kartal 2020’ye kadar üretim hattını doldurdu

Çift Kartal 2020’ye kadar üretim hattını doldurdu

1 saat önce

Aksaray'da gerçekleştirdikleri un fabrikası üretimi, dünyanın 80 ülkesine satan Çift Kartal, yoğun talep nedeniyle 2020 yılına kadar sipariş alımını durdurdu.

Çift Kartal 2020’ye kadar üretim hattını doldurdu, System.String[]
Aksaray'da gerçekleştirdikleri un fabrikası üretimi, dünyanın 80 ülkesine satan Çift Kartal, yoğun talep nedeniyle 2020 yılına kadar sipariş alımını durdurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:22 

Aksaray, Kartal, Ekonomi
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