Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek, 456 depremzede aile yerleşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek, 456 depremzede aile yerleşecek - Son Dakika

Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek, 456 depremzede aile yerleşecek

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması kapsamında geçici barınma merkezi olarak 5 noktada başlatılan çalışmada çift katlı konteyner kentte kurulumlarda son aşamaya gelindi.

Çift katlı konteyner kent 5 gün sonra bitecek, 456 depremzede aile yerleşecek, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması kapsamında geçici barınma merkezi olarak 5 noktada başlatılan çalışmada çift katlı konteyner kentte kurulumlarda son aşamaya gelindi. 5 gün sonra çalışmaların tamamlanacağı çift katlı konteyner kente 480 ailenin bu ayın 17'sinden itibaren yerleştirme yapılmasının planlandığı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentin yöneticileri, AFAD, Kızılay, tüm bakanlıkların birimleri,vakıf, dernek ve gönüllerin katılımıyla birlikte sarılıyor. Bu kapsamda çadırkentlerde yaşamaya başlayan depremzedeler için kent merkezinde Aşağı Demirtaş'ta bin 16, Doğukent'te 900, Hankendi de bin 280 ve Kırklar Mahallesi'nde ise 456, Sivrice'de de 254 adet konteynerden oluşan 5 farklı alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor. 3 noktada alt yapım çalışmaları son aşamaya gelirken, Kırklar ve Dogukent Mahallesi'nde bulunan alanlarda konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

DEPREMZEDELER AYIN 17'SİNDEN İTİBAREN KONTEYNERLERE YERLEŞMEYE BAŞLAYACAK

Konteyner kentlerden yapım süreci son aşamaya gelen 456 ailenin yerleşeceği Kırklar Mahallesi'nde çalışmanın 5 gün sonra tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Çalışmanın planlanan sürede bitirilmesinin hemen ardından Şubat ayının 17'si itibariyle 456 ailenin planlı bir şekilde ilk konteyner kente yerleştirileceği aktarıldı.

Kırklar Mahallesi'nde kurulan konteyner kentlerde çalışan işçilerin sorumlu Yalçın Doğangün, "Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin.En geç bu ayın 17'sinde vatandaşlarımız konteynerlere girebilecekler. Bunların özelliği çift katlı olmaları. Çift katlı olmaları daha avantajlı onun için kuruyoruz. Avantajları tek tek kurduğun zaman beton ve alt yapı yapacaksın ama bunda 8 vatandaş bir grupta kalacak onun için daha kullanışlı bu konteynerler" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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