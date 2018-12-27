Çift Katlı Otobüs Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı
20 dakika önce
Çin'in Vuhan şehrinde yüksek araçların girişinin yasak olduğu yola giren çift katlı otobüs, sinyalizasyon direğine çarptı.
Çin
'in Vuhan
şehrinde yüksek araçların girişinin yasak olduğu yola giren çift katlı otobüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otobüsün üst katı hasar görürken, 1 yolcu hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Çin'in Vuhan şehrinde kazara yüksek araçların girişinin yasak olduğu yola giren iki katlı otobüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Otobüsün içine giren direk aracın üst katında büyük hasara yol açarken, yolculardan biri hayatını kaybetti, 7'si de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis
otobüs şoförünü gözaltına alırken, kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı. - WUHAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:28 Kaynak: İHA
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