ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ - Son Dakika

ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri durduruldu.
İstanbul DHA
İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu. Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik- Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu. Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.
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