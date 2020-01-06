ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ - Son Dakika

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri durduruldu.

İstanbul DHA

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu. Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik- Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu. Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.