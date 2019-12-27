Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1) - Son Dakika

Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı.

Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1), System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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