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Çift kol nakli yapılan Yusuf ayağa kalktı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek ayağa kalktı.

Çift kol nakli yapılan Yusuf ayağa kalktı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek ayağa kalktı.

Kentte 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor. Yeni kollarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şimşek, doktorlarının da desteğiyle bugün ilk kez yürümeye başladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile hastayı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özkan, 9 gün önce ameliyat ettikleri hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastanın fizik tedavi sürecinin de yakında başlayacağını bildiren Özkan, "İlk 10 günü risk olarak kabul ediyoruz. Çok şükür ilk gün yoğun bakımdan çıkmıştı. Bugün itibarıyla yürümeye başladı, destekli yürüyor. Şu an için risklerin büyük kısmını azaltmış durumdayız, on gün yarın doluyor." diye konuştu.

"Nikah şahidi olacağız"

Vali Karaloğlu da hastanede dördüncü çift kol naklinin yapıldığını, görüştüğü hastanın sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu ifade etti.

"Dokuları son derece sağlıklı. Parmaklarının ucuna kadar dolaşımın düzgün olduğu anlaşılıyor." diyen Karaloğlu, üniversite yönetimini ve ekibiyle birlikte Ömer Özkan'ı tebrik etti.

Türkiye'de organ naklinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Karaloğlu, "Türkiye'de yılda 5 bin organ nakli gerçekleşiyor, bine yakınını Antalya yapıyor. Türkiye'de organ naklinde Antalya bir numara. Yurt dışından da Antalya ciddi takip ediliyor. Bunu sağlık turizmi noktasında itici güç olarak kullanmak istiyoruz. Organın nakledilebilmesi için organ bağışına ihtiyaç var. Organ bağışında maalesef nakil kadar iyi değiliz. Çift kol nakli yapılan bağışçı, 2'si kornea 8 kişiye hayat verdi. Bu çok önemli." diye konuştu.

Çift kol nakli yapılan hastaya daha önce de Ömer Özkan tarafından doku nakli yapıldığını belirten Karaloğlu, "Hastamız bekarmış, Ömer Özkan hocamız ile hastamızı evlendirmek, nikah şahidi olmak için söz verdik. İnşallah iyileştiğinde nikah şahidi olacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ünal ise hastanede 1982'den bu yana nakil yapıldığını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi, Ömer Özkan, Antalya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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