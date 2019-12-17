Çift maç haftasında Fenerbahçe ve Efes deplasmanda! Euroleague iddaa oranları...

Geçtiğimiz hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu deviren Anadolu Efes, hem üst üste 7. galibiyetini elde etti hem de zirvedeki yerini korudu.



Kendi liginde 14/14 ilerleyen Zalgiris Kaunas, Euroleague'de ise 7 maçtır galibiyet yüzü görmedi.



Lacivert-beyazlı temsilcimiz, Zalgirio Arena'da oynanacak olan çift maç haftasının ilk halkasına 'da favori olarak çıkıyor!



İki takım da geçen sezon iç sahadaki maçlarını farklı kaybetmişti. Anadolu Efes, Litvanya'dan 79-58'le dönerken maçın yıldızı 23 sayı atan Moermann'dı.



Fransız uzun forvet sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

Geçtiğimiz yıl normal sezonu zirvede bitiren Fenerbahçe Beko'da bu sene ciddi sıkıntılar mevcut.



Sarı-lacivertliler 30 maçta sadece 5 kez kaybetmişti, bu sezon ilk 13 haftada yalnızca 5 kere kazanabildi... Savunma problemleri başantrenör Zeljko Obradovic'in başını çok ağrıtıyor.



Anadolu Efes'e önce Euroleague'de, ardından da ligde kaybeden Fenerbahçe'de Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle Yunanistan'daki kritik Panathinaikos karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Ev sahibi Panathinaikos kendi liginde 10/10 ilerlerken hiç beklemediği bir Peristeri yenilgisi aldı.



İkinci periyodun ortasında sahayı terk eden Calathes ile, maçın sonunda baş parmağında sıkıntı olduğu gözlemlenen Papapetrou'nun Fenerbahçe'ye karşı hazır olmaları bekleniyor.



Euroleague'de heyecan Tek Maç ve