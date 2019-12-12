Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı - Son Dakika Dünya

Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, çift motorlu bir uçak inişe geçtiği sırada cadde ortasında yere çakıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, çift motorlu bir uçak inişe geçtiği sırada cadde ortasında yere çakıldı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.View on euronews

Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Phoenix, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:27 
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