Son Dakika›Dünya›Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı - Son Dakika Dünya
Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, çift motorlu bir uçak inişe geçtiği sırada cadde ortasında yere çakıldı.
">
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, çift motorlu bir uçak inişe geçtiği sırada cadde ortasında yere çakıldı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.View on euronews
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.12.2019 01:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı - Son Dakika