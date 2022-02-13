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ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ - Son Dakika

ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ

13.02.2022 14:07

ANTALYA'da yaklaşık 7 yıldır doğa kampları yapan ve bölgede birçok doğal alanı gezen Necati Ersin ve arkadaşları, bölgesinde çok bilinmeyen, kış yağışlarıyla oluştuğu düşünülen iki şelale ve minik bir gölden oluşan yeni bir doğa harikası keşfetti.

ANTALYA'da yaklaşık 7 yıldır doğa kampları yapan ve bölgede birçok doğal alanı gezen Necati Ersin ve arkadaşları, bölgesinde çok bilinmeyen, kış yağışlarıyla oluştuğu düşünülen iki şelale ve minik bir gölden oluşan yeni bir doğa harikası keşfetti.

Dron ile çift şelale ve ortasında oluşan küçük gölü görüntüleyen doğa gezgini Necati Ersin, doğa harikası şelalelerin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ersin, 'Antalya'nın arka bahçesinde o kadar çok keşfedilecek yer var ki anlatamam, sadece gösterebilirim, işte yeni bir keşif" dedi. Arkadaşlarıyla veya tek başına Antalya ve çevresinde sürekli doğada yeni yerler peşinde olduğunu anlatan Ersin, hem bu doğal güzellikleri görmek ve yaşamayı çok sevdiklerini, hem de Youtube ve Instagram hesapları için içerikler ürettiklerini anlattı.

ŞELALE 25 METREYİ BULUYOR

Kış yağışları nedeniyle yeni oluşan bu doğal çift şelale ve gölün muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu belirten Ersin, üstteki şelalenin yaklaşık 7-10 metre, alttaki şelalenin de 25 metre civarında olduğunu belirtti. Ersin, çift şelale ve gölle Konyaaltı'nın Doyran-Saklıkent arasındaki dağlık bölgede karşılaştığını dile getirdi.

YAZ-KIŞ FARKLI MANZARALAR

Antalya'da yaz- kış keşfedilmeyi bekleyen birçok doğa harikası olduğunu anlatan Ersin, 'Mesela yazın çoğu dere ve şelaleler kurur ama kışın yağmur ve kar sularıyla birlikte kurumuş dere yatakları dolar taşar. Bu dere yatakları elbet bir dağ yamacından aşağı akar, buralar potansiyel şelale bulmak için güzel yerlerdir. Bu sebeple kışın dolup taşan dereleri ayrıca keşfe çıktığımız bir günde dereyi takip ederek bir yamaçta bu şelaleyi bulduk" dedi.

Antalya ve çevresinin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu ve bu doğal güzelliklerin birçoğunun bilinçsiz kullanımlar nedeniyle kirletildiğini görmekten büyük üzüntü duyduklarını belirten Ersin, insanların gittikleri yerlerde hiçbir çöp, atık bırakmaması ve bu doğal değerlerin gelecek nesillere korunarak taşınması gerektiğine dikkat çekti.

ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ
ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ
ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇİFT ŞELALELİ MİNİK GÖL KEŞFETTİ - Son Dakika
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